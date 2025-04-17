Во Владимирской области за ночь сбили пять украинских дронов

Губернатор Авдеев: во Владимирской области за ночь сбили пять украинских БПЛА

Над Ковровским районом Владимирской области в ночь на 17 апреля сбили пять украинских беспилотников. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

На месте, как уточнил глава региона, работают сотрудники специальных служб.

«‎В целях безопасности просим жителей не публиковать в сети интернет подробности, в том числе о местонахождении сбитых БПЛА. Эта информация ценна для противника, за ее опубликование предусмотрена ответственность»‎, — говорится в сообщении.

Угроза с воздуха в Ковровском районе пока сохраняется, отметил Авдеев.

Минобороны сообщило, что в ночь на 17 апреля силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над шестью регионами России. Больше всего БПЛА — 49 — сбили в Курской области.

По семь дронов уничтожили над территорией Орловской и Рязанской областей. Четыре БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Владимирской области и один беспилотник сбили в Тульской области.

Ранее в Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ.