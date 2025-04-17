В России ночью сбили более 70 беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 71 украинский БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Минобороны.

Больше всего БПЛА — 49 — сбили в Курской области.

По семь дронов уничтожили над территорией Орловской и Рязанской областей. Четыре БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Владимирской области и один беспилотник сбили в Тульской области.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что два жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинских беспилотников на населенные пункты региона.

В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе заправки в городе Рыльске. В результате атаки сгорел один автомобиль. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее в Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ.