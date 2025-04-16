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В Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области 18 домов сгорели из-за атак дронов ВСУ
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область сгорели 18 домов. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, атаки затронули населенные пункты Новый Ропск, Хоромное, Любечане, Зерново и Сопычи. Помимо жилых домов, полностью уничтожены две хозяйственные постройки. Повреждения получили здание школы и социально-культурного центра.

«В результате действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждены школа и соцкультцентр», — отметил Богомаз.

Днем 16 апреля сообщалось, что украинские войска атаковали магазин в Брянской области при помощи беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Раде испугались плачевной ситуации с дезертирами ВСУ.

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