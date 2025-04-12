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Пленный военный ВСУ рассказал, как его группировка попала под «дружественный» огонь

Минобороны: пленный военный ВСУ рассказал о попадании под огонь своей артиллерии
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Thomas Peter/Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Белопольский рассказал, как его группировка попала под «дружественный» огонь. Видео опубликовало министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Мне показали, куда ехать. Мы туда поехали. По нам, я так понял, наша же артиллерия и работала, пока ехали», — сказал он.

Пленный также рассказал, что по документам числился стрелком одной из боевых машин, однако стрелять было не из чего, поскольку положенный по штату пулемет «Браунинг» отсутствовал.

До этого пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждают 18-летних украинцев подписывать специальный военный контракт и не берут их на срочную службу, поскольку только так они впоследствии могут получить право на выезд за границу.

В феврале министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов.

Ранее в России раскрыли серьезные последствия слов Зеленского о взятых в плен китайцах.

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