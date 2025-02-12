«Плевок в лицо мобилизованным»: в ряды ВСУ начнут принимать с 18 лет

Министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев «билетом в один конец». Что известно о призыве на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Условия контрактов с 18-летними

В понедельник, 10 февраля, Владимир Зеленский заявил, что намерен привлечь в ряды украинской армии молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. По мнению главы государства, молодежь охотно пополнит ряды ВСУ, ведь им ко всему прочему предложат льготы. Речь идет о поступлении в высшие учебные заведения без экзаменов, беспроцентных ипотечных кредитах и оплате в размере $24 тыс. в год.

«Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят уйти на один год по контракту. <…> И некоторые вещи — это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему 1 млн гривен. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать. Третье — я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке — 0%. Все проценты будет покрывать государство», — процитировало главу государства УНИАН.

Зеленский пообещал в течение нескольких дней официально представить другие детали контрактов.

Минобороны начало набор

На сайте минобороны Украины объявили о старте проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте 18–25 лет.

«Проект открывает новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия, а также освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что заявку можно подать через сайт или мобильное приложение «Резерв+». В минобороны добавили — контракты с 18–25-летними молодыми людьми — «не принуждение, не мобилизация и не обязанность».

«Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год», — отметили в министерстве.

По словам представителей украинского минобороны, добровольцы сами смогут решать — продолжить службу или вернуться к гражданской жизни, «имея уникальные перспективы».

Добровольцы, пополнившие ряды ВСУ до достижения 25-летнего возраста, тоже смогут получить миллион гривен бонусом, заявил спикер минобороны страны Дмитрий Лазуткин. По его словам, для этого им нужно обратиться к своим командирам, уточнило украинское издание «Страна.ua».

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.

В январе 2025-го советник уже бывшего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украине придется принять решение о снижении возраста призыва по мобилизации до 18 лет. Он объяснил, что в ВСУ слишком остро чувствуется нехватка солдат, сильнее всего проблема проявилась в 2024 году.

Реакция в России и на Украине

Привлечение 18-летних украинцев в ряды ВСУ — завершающая, но не финальная точка в многоточии после вторжения в Курскую область, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Детей привлекали уже давно. Мы рассказывали про то, как рекрутируют детей на Украине из детских домов, и тех, которые остались без попечения родителей или находятся без присмотра. У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы. Но только это не резерв неприкасаемый, это не «нз». Это то, чем они пользуются уже давно. А вот сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет», — отметила она.

Представитель МИД назвала призыв юных украинцев «билетом в один конец».

Жители Украины должны выступить против подписания контрактов с 18-летними молодыми людьми, заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Нас долго мариновали и прогревали. Били, ломали, <...>. Посмотрели, что все идет как по маслу. Пришло время детей на убой вести», — объяснил он логику Зеленского и руководства минобороны.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «тотальной несправедливостью» предоставление льгот молодым добровольцам.

«Такие условия — это тотальная несправедливость. И плевок в лицо всем, кто защищает страну 3+ года. Чтобы все это реально работало, нужно было делать одинаковые для всех мотивирующие условия еще в 2022 году», — написал он в своем Telegram-канале.

Другой депутат Рады, Александр Дубинский, раскритиковал методы силовой мобилизации на Украине.