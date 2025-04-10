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В России раскрыли серьезные последствия слов Зеленского о взятых в плен китайцах

Пинчук: слова Зеленского о пленных гражданах Китая могут иметь последствия
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Alina Smutko/Reuters

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о взятых в плен ВСУ гражданах Китая могут иметь серьезные последствия, поскольку Пекин играет важную стратегическую роль в продолжающемся конфликте. Об этом сообщил первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук, его мнение приводит издание «Царьград».

Военный на фоне упомянутого заявления Зеленского подчеркнул, что в нынешних условиях конфликт все больше зависит от беспилотных систем. Китай играет важную роль в поставках комплектующих для дронов как для Украины, так и для России. Это создает уникальную ситуацию, в которой Китай может оказать значительное влияние на ход СВО.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что два китайца попали в плен украинским военным во время боев в Донбассе. По словам украинского лидера, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о вызове временного поверенного по делам Китая.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Он добавил, что китайские власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.

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