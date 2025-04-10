Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждают 18-летних украинцев подписывать специальный военный контракт и не берут их на срочную службу, поскольку только так они впоследствии могут получить право на выезд за границу. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.

Чебанову 19 лет, он родился в селе Старо-Константиновка Одесской области. По достижении 18 лет молодой человек хотел пройти срочную службу в армии, чтобы в будущем выехать за пределы Украины, но из-за военного положения в прохождении службы ему отказали.

По словам бойца, ему пообещали, что он будет служить в части, «что все будет хорошо» и его не пошлют на передовую. После этого Чебанов согласился подписать контракт и сразу же был оповещен, что его отправят на боевое задание.

Чебанов утверждает, что весь взвод состоял из 18-летних контрактников, которые не захотели идти на линию соприкосновения.

В феврале министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов.

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