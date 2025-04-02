Российские военные вызвали огонь на себя при освобождении поселка в ДНР

Российские военные вызвали огонь на себя при взятии под контроль населенного пункта Разлив в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
В операции принимали участие бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации.
Механик-водитель бронированного тягача МТ-ЛБ с позывным «Добряк» заявил, что при подъезде к населенному пункту они столкнулись с плотным огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ): сначала из пулемета, позже подключились FPV-дроны и минометы.
По его словам, когда российские бойцы зашли уже в сам Разлив, впереди шел минный трал.
«При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал РПГ, техника выдержала», — сказал мехвод.
«Добряк» высадил десант, вызвал огонь на себя, развернулся, сделал крюк и стал уходить из Разлива. Через лесополосу, по его словам, он проскочил нормально, потом по нему несколько раз попали беспилотники.
«Ничего серьезного, в тумане они плохо видят», — добавил «Добряк».
1 апреля министерство обороны России сообщило, что российские войска установили флаги в Разливе в Донецкой народной республике, начато разминирование территории.
Ранее российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР.