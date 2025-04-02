Бойцы ВС России вызвали огонь на себя при освобождении поселка Разлив в ДНР

Российские военные вызвали огонь на себя при взятии под контроль населенного пункта Разлив в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В операции принимали участие бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации.

Механик-водитель бронированного тягача МТ-ЛБ с позывным «Добряк» заявил, что при подъезде к населенному пункту они столкнулись с плотным огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ): сначала из пулемета, позже подключились FPV-дроны и минометы.

По его словам, когда российские бойцы зашли уже в сам Разлив, впереди шел минный трал.

«При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал РПГ, техника выдержала», — сказал мехвод.

«Добряк» высадил десант, вызвал огонь на себя, развернулся, сделал крюк и стал уходить из Разлива. Через лесополосу, по его словам, он проскочил нормально, потом по нему несколько раз попали беспилотники.

«Ничего серьезного, в тумане они плохо видят», — добавил «Добряк».

1 апреля министерство обороны России сообщило, что российские войска установили флаги в Разливе в Донецкой народной республике, начато разминирование территории.

Ранее российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР.