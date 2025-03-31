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Роботизированные комплексы ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ

Минобороны: роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты 64-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени наблюдалась высокая эффективность применения роботов: во всех случаях военные объекты противника оказывались полностью уничтожены», — говорится в сообщении.

До этого украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что существует угроза «мешка», в который могут попасть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате прорыва российских войск в село Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в настоящий момент российские военные пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее села Константинополь в тыл украинских подразделений.

31 марта российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили легким коптером бронированный беспилотник ВСУ «Баба-яга». Операторы беспилотников заметили, как орудие сбрасывает противотанковые мины ТМ-62 с массой взрывчатки около 8 килограммов. Он добавил, что российский дрон приблизился к «Бабе-яге» сверху и поразил один из винтов БПЛА.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять новое устройство разведки в Херсонской области.

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