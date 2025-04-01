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Российские войска начали разминировать Разлив в ДНР

Минобороны: ВС РФ установили флаги в Разливе, начато разминирование территории
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские войска установили флаги в Разливе в Донецкой народной республике, начато разминирование территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Населенный пункт был освобожден военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

31 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины.

До этого стало известно, что российские бойцы смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области под Красноармейском и подойти к ним почти вплотную. Источник из силовых структур добавил, что активные бои на данный момент ведутся в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка.

Ранее российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР.

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