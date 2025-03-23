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Суд признал законным приговор фигуранту дела о хищении у МО Майбороде

Суд признал законным условный срок фигуранту дела о хищении у МО Майбороде
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Второй западный суд признал законным решение 235-го гарнизонного военного суда приговорить фигуранта дела о хищении у Министерства обороны России Валерию Майбороду к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура пыталась обжаловать этот приговор как слишком мягкий. Майборода был признан виновным в присвоении себе участков Минобороны. Суд установил, что бывший чиновник подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту и подложный межевой план, а также давал соответствующие указания подчиненным.

До этого обвиненный в хищении бывший сотрудник Минобороны РФ Руслан Беседин уехал на СВО.

Приговор по делу о мошенничестве Беседину должны были вынести 3 марта, однако теперь уголовное производство должно быть прекращено.

Мужчину обвиняли в том, что в сговоре с другими сотрудниками МО РФ, Иваном Гнатюком и Сергеем Кушнаревым, а также главой одной из клининговых компаний Светланой Масленниковой, он похитил из бюджета ведомства 323 млн 597 тысяч рублей.

Ранее из бюджета нацпроектов украли 4,5 млрд рублей.

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