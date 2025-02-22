Обвиненный в хищении экс-сотрудник Минобороны РФ уехал на СВО

Руслан Беседин, экс-сотрудник Минобороны РФ, которого обвиняли в причастности к хищению свыше 300 млн рублей бюджетных средств, уехал на СВО. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что приговор по делу о мошенничестве Беседину должны были вынести 3 марта, однако теперь уголовное производство должно быть прекращено.

Мужчину обвиняли в сговоре с другими сотрудниками МО РФ Иваном Гнатюком и Сергеем Кушнаревым, а также главой одной из клининговых компаний Светланой Масленниковой. Следствие полагает, что из-за действий указанных лиц Минобороны получало услуги по уборке помещений по завышенной цене. Таким образом злоумышленники похитили 323 млн 597 тысяч рублей.

Кушнарев получил четыре года лишения свободы условно. Также ему на два года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Ранее еще двоих сотрудников Минобороны осудили за хищение и подлог.