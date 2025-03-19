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Генпрокурор сообщил, что из бюджета нацпроектов украли 4,5 млрд рублей за 2024 год

Краснов заявил о возбуждении 863 дел о хищениях в сфере нацпроектов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В 2024 году Генеральная прокуратура возбудила 863 уголовных дела о хищениях на сумму 4,5 млрд рублей в сфере национальных проектов. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании коллегии Генпрокуратуры, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, выделяемые на них значительные бюджетные ресурсы недобросовестными чиновниками и подрядчиками нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения», — заявил он.

По словам прокурора, в 2024 году было предотвращено свыше 91 тыс. нарушений в сфере реализации национальных проектов. Краснов подчеркнул, что работа прокуроров позволила обеспечить доступ населения к сотням новых социальных объектов.

«Необходимо вникнуть в суть каждого стартовавшего в этом году национального проекта, своевременно определить зоны особого контроля, предмет и периодичность проверок» , — обратился к прокурорам Краснов.

В декабре 2024 года Краснов рассказал, что за 5 лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд руб. По его словам, за это время прокурорами было предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на общую сумму более 760 млрд рублей.

Ранее Краснов поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА.

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