На Украине позволили 18-летним украинцам вступать в ВСУ

На Украине расширили список подразделений ВСУ, куда возьмут граждан с 18 лет

Более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии, включая бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), добавили в список подразделений, в которые будут принимать контрактников 18–24 лет. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса в своем Telegram-канале.

По его словам, новобранцы в ближайшее время присоединятся к программе.

Палиса отметил, что отдельно радуется тому, что к программе в ближайшее время присоединятся подразделения Нацгвардии Украины: 12-я бригада спецназначения «Азов» и 13-я бригада оперативного назначения «Хартия».

12 февраля издание «Страна» информировало, что министерство обороны Украины предлагает контрактникам в возрасте 18-24 лет возможность службы исключительно в пехоте. По информации журналистов, новобранцы могут выбрать одну из шести пехотных бригад, которые активно участвуют в боевых действиях на передовой.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

Ранее на Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ.