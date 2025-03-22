На Украине позволили 18-летним украинцам вступать в ВСУ

Более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии, включая бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), добавили в список подразделений, в которые будут принимать контрактников 18–24 лет. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса в своем Telegram-канале.
По его словам, новобранцы в ближайшее время присоединятся к программе.
Палиса отметил, что отдельно радуется тому, что к программе в ближайшее время присоединятся подразделения Нацгвардии Украины: 12-я бригада спецназначения «Азов» и 13-я бригада оперативного назначения «Хартия».
12 февраля издание «Страна» информировало, что министерство обороны Украины предлагает контрактникам в возрасте 18-24 лет возможность службы исключительно в пехоте. По информации журналистов, новобранцы могут выбрать одну из шести пехотных бригад, которые активно участвуют в боевых действиях на передовой.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
Ранее на Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ.