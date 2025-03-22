Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине позволили 18-летним украинцам вступать в ВСУ

На Украине расширили список подразделений ВСУ, куда возьмут граждан с 18 лет
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии, включая бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), добавили в список подразделений, в которые будут принимать контрактников 18–24 лет. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса в своем Telegram-канале.

По его словам, новобранцы в ближайшее время присоединятся к программе.

Палиса отметил, что отдельно радуется тому, что к программе в ближайшее время присоединятся подразделения Нацгвардии Украины: 12-я бригада спецназначения «Азов» и 13-я бригада оперативного назначения «Хартия».

12 февраля издание «Страна» информировало, что министерство обороны Украины предлагает контрактникам в возрасте 18-24 лет возможность службы исключительно в пехоте. По информации журналистов, новобранцы могут выбрать одну из шести пехотных бригад, которые активно участвуют в боевых действиях на передовой.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

Ранее на Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами