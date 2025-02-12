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Стали известны подробности контрактов для украинцев в возрасте 18-24 лет

Украинцам 18-24 лет предлагают контрактную службу только в пехоте на передовой
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Thomas Peter/Reuters

Министерство обороны Украины предлагает контрактникам в возрасте 18-24 лет возможность службы исключительно в пехоте. Об этом сообщает издание «Страна».

По информации издания, новобранцы могут выбрать одну из шести пехотных бригад, которые активно участвуют в боевых действиях на передовой. Контракт на службу в других родах войск, таких как ПВО или флот, недоступен.

До этого депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что граждане страны должны противостоять решению президента Владимира Зеленского о привлечении 18-летних украинцев в ряды ВСУ.

В феврале Зеленский сообщил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Украинский лидер анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по спецконтракту в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее 12 февраля к зданию Верховной рады подогнали автозаки.

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