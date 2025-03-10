На Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ

В ряды ВСУ вступили первые бойцы, подписавшие контракт в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает Telegram-канал отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», названной в честь одноименного подразделения Вермахта времен Второй мировой войны.

«Первые военнослужащие по контракту «18-24» приняли присягу! Ребята, которые первыми заключили годовой контракт, теперь официально стали частью легендарных «Эдельвейсов», — говорится в публикации.

Как пишут авторы канала, молодым людям также выделят по 30 тысяч гривен на приобретение необходимой амуниции.

12 февраля издание «Страна» сообщало, что министерство обороны Украины предлагает контрактникам в возрасте 18-24 лет возможность службы исключительно в пехоте. По информации журналистов, новобранцы могут выбрать одну из шести пехотных бригад, которые активно участвуют в боевых действиях на передовой.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.