Зеленский пообещал 18-летним украинцам миллион гривен за год контракта в ВСУ

Зеленский: солдаты младше 25 лет будут получать в ВСУ миллион гривен в год

На Украине гражданам 18-25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тыс.), а также получить другие льготы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает агентство УНИАН.

«Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год. <...> Некоторые вещи — это то, что человек сможет за год заработать, плюс ко всему один миллион гривен», — сказал украинский лидер.

По его словам, украинским солдатам от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик.

Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

«Ноль процентов, все проценты будет покрывать государство», — добавил президент.

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