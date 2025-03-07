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Российские военные сбили более 20 бомб ВСУ американского производства

Минобороны РФ: 35 украинских военных сдались в плен за неделю
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны сбили 21 управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS за неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Помимо этого, по данным ведомства, российские бойцы сбили 637 беспилотников.
 
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Два майора» писал, что положение ВСУ в Курской области стремительно ухудшается. По данным канала, российские военные продвигаются в районе Куриловки и наносят удары по позициям украинской армии в Гуево.

До этого сообщалось, что командиры подразделений ВСУ на Суджанском направлении пытаются не допустить массовой сдачи в плен насильно мобилизованных военнослужащих, поэтому отдают приказы добивать раненых солдат.

Ранее российские военные разгромили штурмовиков ВСУ под Курском.

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