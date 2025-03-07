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Российские военные разгромили штурмовиков ВСУ под Курском

«Северный ветер»: ВС РФ сломили упорное сопротивление штурмовиков ВСУ под Суджей
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбили противника из опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Бесстрашные десантники продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности населенного пункта», — говорится в сообщении.

По данным канала, морские пехотинцы российской группировки войск «Север» продвинулись вперед на юге Суджанского района. Бойцы разгромили сопротивление украинской стороны, выбили оккупантов и продвинулись на 1000 метров территории.

На данный момент общее продвижение группировки составило свыше 3600 метров. В ходе действий на линии боевого соприкосновения было уничтожено 16 единиц бронетанковой техники ВСУ на Курском направлении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Льговском районе Курской области женщина наступила на мину «Лепесток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попала в больницу.

Ранее украинский военнослужащий призвал «сворачиваться» с Курского направления.

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