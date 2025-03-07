Стало известно об ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стремительно ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Курской области решительными действиями Армии России стремительно ухудшается положение группировки вторжения ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным канала, российские военные продвигаются в районе Куриловки и наносят удары по позициям украинской армии в Гуево. Авторы канала отметили, что на данный момент бои идут в лесных массивах на юго-западе Суджанского района, а также восточных окраинах Лебедевки и окрестностях населенного пункта и в районе Малой Локни.

До этого сообщалось, что командиры подразделений ВСУ на Суджанском направлении пытаются не допустить массовой сдачи в плен насильно мобилизованных военнослужащих, поэтому отдают приказы добивать раненых солдат.

7 марта Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» писал, что российские военнослужащие сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбили противника из опорных пунктов под Суджей. Бойцы разгромили сопротивление украинской стороны, выбили оккупантов и продвинулись на 1000 метров территории.

Ранее пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области.