Силовики сообщили о приказах командиров ВСУ добивать раненых солдат под Суджей

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Суджанском направлении пытаются не допустить массовой сдачи в плен насильно мобилизованных военнослужащих, поэтому отдают приказы добивать раненых солдат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Украинские офицеры повально отдают приказы добивать собственных раненых, чтобы они не оказались в российском плену», — рассказал собеседник агентства.

Накануне российские силовики рассказали о сдаче в плен более 10 военнослужащих украинской армии в районе города Суджа Курской области.

Также они сообщили, что морским пехотинцам группировки «Север» удалось существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района.

1 марта в Минобороны РФ рассказали, что только за февраль 2025 года в плен российским войскам сдались 173 бойцА ВСУ. Отмечается, что большая часть из них участвовала в наступлении украинской армии в Курской области. В министерстве заявили, что решение о сдаче в плен позволило украинским военным спасти свою жизнь.

Ранее пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области.