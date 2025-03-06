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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 170 военнослужащих в Курской области за сутки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий в Курской области за сутки потеряли свыше 170 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что помимо этого было ликвидировано восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также миномет и инженерная машина разграждения. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Также в Минобороны рассказали, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты и 256 бронетранспортеров.

По словам военного блогера Михаила Звинчука, в настоящее время в Курской области 5 марта началась новая фаза боев с Вооруженными силами Украины, которые оккупировали приграничные населенные пункты региона. Отмечается, что новый этап в ходе контрнаступления российских войск начался сразу после диверсии, которая была совершена на реке Локня. Военкор отметил, что она позволила дополнительно осложнить снабжение ВСУ.

Ранее взятие в плен солдат ВСУ в Курской области попало на видео.

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