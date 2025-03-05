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В пророссийском подполье сообщили об ударах по Полтаве

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в пригороде Полтавы
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в пригороде Полтавы.

«Полтава — три прилета в пригород по живой силе противника», — поделился Лебедев.

До этого МО РФ сообщало, что российские солдаты в ходе боевых действий поразили штаб формирования «Кракен», относящегося к Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

Кроме того, по данным ведомства, российские бойцы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов на Украине и цехам по производству дронов. Еще ими были поражены места базирования катеров ВСУ и нефтебаза, которая обеспечивала горючими материалами подразделения украинских войск.

Также 5 марта Лебедев сообщал о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. По его словам, они произошли в районе местного химического завода и предприятия по производству снарядов для нужд ВСУ.

Ранее взрыв произошел в порту в Одесской области, когда там разгружали «подозрительный балкер».

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