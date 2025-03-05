В Днепропетровской области зафиксировали взрыв в районе военного завода

Подпольщик Лебедев: у завода по производству ракет в Павлограде произошел взрыв

Взрыв произошел в районе завода по производству боеприпасов, расположенного в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам источника агентства, предприятие выпускает твердотопливные баллистические ракеты и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, на территории объекта находятся склады с боеприпасами.

«На заводе производятся запчасти для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru») и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР», — добавил Лебедев.

Также он сообщил, что удару подвергся и местный химический завод. Как отметил координатор подполья, здесь располагалось место дислокации Национальной гвардии Украины.

Еще один взрыв был зафиксирован в направлении села Сосновка в Днепропетровской области. Лебедев уточнил, что в населенном пункте находились личный состав и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 марта глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде после взрывов зафиксировали повреждения на двух промышленных предприятиях. При этом на территории одного из них начался пожар, подчеркнул чиновник.

Ранее взрыв произошел в порту в Одесской области, когда там разгружали «подозрительный балкер».