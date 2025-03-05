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ВС РФ поразили штаб украинского формирования «Кракен»

МО: ВС РФ нанесли удар по штабу украинского формирования «Кракен»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты в ходе боевых действий поразили штаб формирования «Кракен», относящегося к Главному управлению разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение <...> штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники <...> формирований ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и иностранных наемников в 150 районах», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным ведомства, российские бойцы нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов на Украине и цехам по производству дронов. Еще ими были поражены места базирования катеров ВСУ и нефтебаза, которая обеспечивала горючими материалами подразделения украинских войск.

5 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. По его словам, они произошли в районе местного химического завода и предприятия по производству снарядов для нужд ВСУ.

Ранее в Совете безопасности РФ раскрыли главную задачу в рамках специальной военной операции.

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