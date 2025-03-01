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В порту в Одесской области произошел взрыв с продолжительной детонацией

Подпольщик Лебедев: взрыв произошел у порта в Ильичевске при разгрузке балкера
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Взрыв произошел в районе порта в городе Ильичевске (украинское название — Черноморск) в Одесской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, взрыв с продолжительной детонацией зафиксировали вечером 28 февраля.

«В это время там (в порту. — «Газета.Ru») разгружали весьма подозрительный балкер с контейнерами. Подозрительным он был потому, что, согласно официальным данным GPS, он находился у берегов Румынии. Однако в реальности он был именно здесь», — сказал источник агентства.

Лебедев уточнил, что сотрудники порта успели снять с корабля часть контейнеров и увезти их в другое место до того, как произошел взрыв. При этом оставшийся на судне груз «громко взорвался».

В ночь на 1 марта в Николаевской области Украины сработали сирены воздушной тревоги. Позже глава военной администрации региона Виталий Ким заявил, что в селе Парутино загорелось одно из производственных предприятий. В результате пожара никто не пострадал, уточнил он.

Ранее в николаевском подполье сообщили об ударе по тренировочному лагерю украинских войск в Киевской области.

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