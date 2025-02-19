Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку

Владимир Зеленский заявил, что провел содержательные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсуждали также наши главные контакты с друзьями и скоординировали дальнейшие шаги», — написал он.

Зеленский выразил благодарность генсеку альянса за визит и поддержку. Также политик сообщил, что поделился с Рютте деталями своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой были проведены обсуждения роли Турции в предоставлении гарантий безопасности Украине.

До этого Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Политик добавил, что если в ближайшем будущем Украину примут в Евросоюз и Североатлантический альянс, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

Срок должностных полномочий Зеленского в качестве главы государства истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.