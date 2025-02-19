Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе

FT: в Европе испытывают острую нехватку боеприпасов большой дальности
close
Reuters

В настоящее время страны Европы испытывают критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников НАТО.

«Представители НАТО заявили, что в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ», — говорится в материале.

В конце января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону и укрепить европейскую опору НАТО. Он также призвал обсудить вопросы создания более мощной оборонной промышленности региона.

17 февраля польское агентство PAP сообщило, что ЕС рассмотрит новый вариант финансирования военной помощи для Украины, который будет включать добровольные взносы членов Евросоюза и доходы от замороженных российских активов. Послы европейских стран планировали обсудить создание нового фонда 18 февраля.

Ранее в ЕС призвали увеличить и ускорить поставки Украине оружия и снарядов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами