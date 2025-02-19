В НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе

В настоящее время страны Европы испытывают критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников НАТО.

«Представители НАТО заявили, что в Европе наблюдается острая нехватка боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ», — говорится в материале.

В конце января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону и укрепить европейскую опору НАТО. Он также призвал обсудить вопросы создания более мощной оборонной промышленности региона.

17 февраля польское агентство PAP сообщило, что ЕС рассмотрит новый вариант финансирования военной помощи для Украины, который будет включать добровольные взносы членов Евросоюза и доходы от замороженных российских активов. Послы европейских стран планировали обсудить создание нового фонда 18 февраля.

Ранее в ЕС призвали увеличить и ускорить поставки Украине оружия и снарядов.