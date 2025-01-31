Украинский пленный рассказал о сопротивлявшихся ВСУ мужчинах Русского Поречного

Пленный солдат ВСУ Евгений Фабрисенко рассказал следователям, как мужчины из села Русское Поречное в Курской области пытались сопротивляться. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, три пенсионерки и три пожилых мужчины прятались в сарае за сеном. Когда их попытались связать и спустить в подвал, один из мужчин пытался вырваться. В другом помещении того же сарая прятались пожилой мужчина и две девушки. Когда туда зашли военные ВСУ, пенсионер бросился на них с кирпичом.

Еще один мужчина, который сопротивлялся украинским солдатам, работал в огороде вместе с двумя женщинами. Когда военные зашли к ним, он оттолкнул одного из них, но его в ответ застрелили.

Также Фабрисенко признался, что он и его сослуживцы получили приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей. По его словам, соответствующее указание поступило от командира одной из рот ВСУ.

19 января журналисты РИА Новости со ссылкой на солдата группировки российских войск «Север» сообщили об обнаружении мирных жителей, замученных украинскими бойцами, в подвалах домов в Русском Поречном.

Позже представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что всего военные ВСУ расправились над 22 людьми. На этом фоне в отношении пяти украинских солдат было возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о совершении террористического акта.

Ранее в Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мужчина.