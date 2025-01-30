Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Курской области

Мирный житель пострадал при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам врио главы региона, украинские формирования нанесли удар по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области.

«В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок Рыльского района ранен хозяин дома. В настоящее время бойцы «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего, вся необходимая медицинская помощь ему будет оказана», — сообщил Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что в Кореневском районе повреждения зафиксированы на нескольких точках. Так, в селе Коренево разрушены два дома, тогда как в деревне Никипеловка — один. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Среди прочего Хинштейн рассказал, что в нескольких Telegram-каналах распространяется информация о том, что в результате атак ВСУ якобы пострадала группа волонтеров. В настоящее время эта информация не подтверждается.

Незадолго до этого в Минобороны РФ предоставили сводку, в которой сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил России, а также артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ на территориях Курской и Сумской областей.

Суточные потери украинских войск в результате боевых действий в Курской области превысили 240 бойцов. По данным российского оборонного ведомства, за аналогичный промежуток времени российские военные вывели из строя две боевые машины пехоты украинской армии, а также 14 автомобилей.

Ранее сообщалось об усилении группировки ВСУ под Суджей за счет пограничников.