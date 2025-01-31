Украинским бойцам приказали зачистить село в Курской области от мирных жителей

Украинские военнослужащие, зашедшие в село Русское Поречное в Курской области, получили приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Фабрисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, соответствующее указание поступило от командира одной из рот ВСУ.

Как отметил мужчина, в расправах над людьми в Русском Поречном принимали участие он сам и его сослуживцы. При этом подвергшиеся нападению жители не просили украинских солдат передать что-либо членам их семей, уточнил Фабрисенко.

«Мы заходили в поселок и зачищали по домам <...> не штурмовали <...> мы видели и стреляли», — добавил боец ВСУ.

Также он рассказал, как украинские солдаты связали шесть жителей села и загнали их в подвал одного из домов. После этого они бросили в помещение гранату, таким образом расправившись с тремя пожилыми мужчинами и тремя пожилыми женщинами.

Фабрисенко подчеркнул, что люди знали, что их ждет. Старший группы ВСУ, зашедшей в населенный пункт, сразу им об этом сказал.

«Он общался [с гражданами], не мы», — пояснил мужчина.

19 января журналисты РИА Новости со ссылкой на солдата группировки российских войск «Север» сообщили об обнаружении мирных жителей, замученных украинскими бойцами, в подвалах домов в Русском Поречном.

Позже представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что всего военные ВСУ расправились над 22 людьми. На этом фоне в отношении пяти украинских солдат было возбуждено уголовное дело, в том числе по статье о совершении террористического акта.

Ранее в Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мужчина.