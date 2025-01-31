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В СК РФ рассказали, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного

СК РФ: пять военных ВСУ убили 22 мирных жителей курского села Русское Поречное

Пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как она сказала, преступления совершили старший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные «Художник», «Кум», «Проводник» и «Мотыль».

По словам Петренко, российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.

«В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, «Мотыль», «Проводник», «Художник», исполняя приказы своего командира с позывным «Кум», в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и трех женщин», — уточнила представитель СК РФ.

Кроме того, украинские военные совершили насильственные действия сексуального характера в отношении еще восьми женщин. Затем они расправились со всеми жертвами.

Петренко добавила, что после каждого преступления солдаты ВСУ переносили тела убитых российских граждан в подвалы частных жилых домов.

На этом фоне в отношении Фабрисенко, «Проводника», «Художника», «Кума» и «Мотыля» было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. В том числе по статье о совершении террористического акта, подчеркнула представитель ведомства.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ обвинили ВСУ в создании камер пыток в селе Русское Поречное.

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