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Сыгравшая свадьбу в окопе снайпер ВСУ убежала в Австрию

Сыгравшая свадьбу в окопе снайпер ВСУ Эмеральд уехала в Австрию
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Alina Smutko/Reuters

Снайпер украинской армии Евгения Эмеральд, призывающая людей присоединяться к вооруженным формированиям, покинула Украину и перебралась в Австрию. Эта информация подтверждается фотоматериалами и видеозаписями, которые появились в социальных сетях.

Эмеральд получила известность в 2022 году, когда вышла замуж в окопе на Харьковщине. Ее супругом стал военнослужащий Евгений Стипанюк, от которого она родила сына.

Однако спустя год она объявила о разводе, указав на плохие отношения и физическое насилие со стороны мужа.

19 января солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Федорович С. рассказал, как сбежал из учебного лагеря НАТО в Великобритании в Россию, преодолев 70 км от Манчестера до Лондона.

До этого пленный украинский пограничник рассказал, что бойцы украинской армии, лишенные отдыха и морально подавленные, готовы отдать значительные суммы, чтобы покинуть службу и нелегально перебраться в другую страну. По его словам, командование ВСУ «кидало» военнослужащих на позиции российских войск, и их моральное состояние было ужасным.

Ранее украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.

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