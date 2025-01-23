Снайпер украинской армии Евгения Эмеральд, призывающая людей присоединяться к вооруженным формированиям, покинула Украину и перебралась в Австрию. Эта информация подтверждается фотоматериалами и видеозаписями, которые появились в социальных сетях.

Эмеральд получила известность в 2022 году, когда вышла замуж в окопе на Харьковщине. Ее супругом стал военнослужащий Евгений Стипанюк, от которого она родила сына.

Однако спустя год она объявила о разводе, указав на плохие отношения и физическое насилие со стороны мужа.

19 января солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Федорович С. рассказал, как сбежал из учебного лагеря НАТО в Великобритании в Россию, преодолев 70 км от Манчестера до Лондона.

До этого пленный украинский пограничник рассказал, что бойцы украинской армии, лишенные отдыха и морально подавленные, готовы отдать значительные суммы, чтобы покинуть службу и нелегально перебраться в другую страну. По его словам, командование ВСУ «кидало» военнослужащих на позиции российских войск, и их моральное состояние было ужасным.

Ранее украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.