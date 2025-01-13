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Пленный пограничник рассказал о готовности военных ВСУ бежать с Украины

РИА Новости: вымотанные бойцы ВСУ бегут с Украины за тысячи долларов
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие украинской армии, лишенные отдыха и морально подавленные, готовы отдать значительные суммы, чтобы покинуть службу и нелегально перебраться в другую страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного украинского пограничника Руслана Задорожного с позывным «Бизон».

Задорожный рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «кидало» военнослужащих на позиции российских войск, и их моральное состояние было плохим.

«Мало отдыхали, не пускали в отпуск», — сказал пограничник.

По словам «Бизона», его знакомый односельчанин, состоящий в рядах ВСУ, в итоге «очень сильно задолбался» и сбежал в Польшу, заплатив за такую возможность $3 тыс.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что шестеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдались в российский плен в канун Рождества Христова в Харьковской области, на границе с Белгородской областью.

12 января пленный украинский солдат Андрей Забарата рассказал, что группа бойцов ВСУ была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе Донецкой народной республики (ДНР), однако они оказались окружены и попали в плен.

Ранее украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.

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