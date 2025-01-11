В Чехии рассказали, как должны формироваться расходы НАТО на оборону

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью «Радиожурналу», что расходы НАТО на оборону должны формироваться, исходя из потребностей страны, а не от процента ВВП.

По его словам, ни президент Чехии, ни президент США, ни какой-либо другой политик не могут регламентировать расходы НАТО на оборону.

«Эти расходы должны исходить из актуальных потребностей, которые, в свою очередь, рассчитываются на основе оценки угрозы безопасности для стран альянса <...> Мы постоянно говорим о неких безликих 2,3,4 процентах ВВП, которые надо выделять на оборону. А я говорил и <...> постоянно говорю сейчас, что речь надо вести о том, что за этими цифрами стоит», — пояснил Павел.

Он добавил, что на предстоящем саммите НАТО может зайти речь о повышении оборонных бюджетов стран-участниц альянса.

До этого агентство Reuters сообщало, что Североатлантический альянс (НАТО) не согласится на предложение избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта (ВВП), однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.