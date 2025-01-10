В НАТО не согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Североатлантический альянс (НАТО) не согласится на предложение избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта (ВВП), однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение чиновников и аналитиков.

Как считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто, изменения могут произойти, однако вряд ли расходы повысятся на 5%. При этом, по его мнению, они точно превысят 2%.

По данным Reuters, ряд неназванных чиновников альянса также не поддерживают инициативу американского лидера, но при этом одобряют увеличение оборонных трат. В материале агентства отмечается, что повышение расходов на оборону будет обсуждаться на саммите организации в Гааге в июне.

Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения. По мнению некоторых аналитиков, Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы в ходе длительных переговоров страны НАТО согласились на цифру, близкую к 3%.

9 января канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. Он уточнил, что такой показатель означал бы траты в размере €200 млрд в год. По его словам, в настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

Ранее Лавров рассказал, какие предложения Трампа по Украине не устраивают Россию.