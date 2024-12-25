В Минобороны РФ рассказали о ходе боевых действий в Курской области

Российские военные в течение суток нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что ударам подверглись места скопления личного состава и техники пяти механизированных и трех десантно-штурмовых бригад украинских войск. Также целями стали позиции одной тяжелой механизированной бригады, одной бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ.

«Подразделения группировки [российских] войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька», — говорится в заявлении.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ отразили семь контратак со стороны украинских солдат.

В свою очередь, оперативно тактическая авиация и артиллерийские расчеты в составе российских войск нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области. Речь идет о селах Махновка и Черкасское Поречное, деревнях Куриловка и Кругленькое, хуторе Косица и поселке Локня.

«Также [ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены позиции украинских формирований у населенных пунктов] Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги и Журавка в Сумской области», — уточняется в публикации.

Ранее журналисты сообщили, что ВС РФ освободили около 40% захваченной украинскими формированиями территории Курской области.