Россия вернула около 40% той территории Курской области, которая была захвачена украинской армией в ходе атаки в августе. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Огромное российское развертывание в Курске помогло Москве отвоевать около 40 процентов от 530 квадратных миль, которые Украина изначально захватила», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ в Курской области значительно уступают ВС РФ по численности подразделений, что ухудшает положение украинских войск в регионе.

22 декабря российские военнослужащие продолжили разгром формирований ВСУ в Курской области.

По данным оборонного ведомства, солдаты ВС РФ отразили три штурмовых атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районе Сумской области.

Ранее в ВСУ назвали сложной ситуацию на поле боя.