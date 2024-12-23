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Россия вернула около 40% захваченной ВСУ территории Курской области

WP: Россия вернула около 40% захваченной ВСУ территории Курской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Россия вернула около 40% той территории Курской области, которая была захвачена украинской армией в ходе атаки в августе. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Огромное российское развертывание в Курске помогло Москве отвоевать около 40 процентов от 530 квадратных миль, которые Украина изначально захватила», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ в Курской области значительно уступают ВС РФ по численности подразделений, что ухудшает положение украинских войск в регионе.

22 декабря российские военнослужащие продолжили разгром формирований ВСУ в Курской области.

По данным оборонного ведомства, солдаты ВС РФ отразили три штурмовых атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районе Сумской области.

Ранее в ВСУ назвали сложной ситуацию на поле боя.

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