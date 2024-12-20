Хинштейн рассказал о новой попытке ВСУ атаковать Рыльск

Хинштейн заявил о попытке атаковать Рыльск в Курской области из HIMARS

Временно исполняющий главы Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что над Рыльском сбили несколько ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, снаряды были выпущены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS», — отметил он.

Также Хинштейн напомнил о первом обстреле Рыльска, отметив, что работа спасателей осложняется из-за повторных попыток обстрелов.

До этого Хинштейн сообщил, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и в ближайшее время направится в сторону Рыльска. Он отметил, что направил на место происшествия исполняющего обязанности председателя правительства Алексея Дедова и его заместителей. 20 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.