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Водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску

Водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску Курской области

Автомобилист снял последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области. Кадры опубликовали в соцсетях.

На них видно, что в результате атаки в городе начался сильный пожар. В частности, видно, что горят машины местных жителей.

«Это просто треш», — прокомментировал происходящее автор видео.

Отмечается, что в городе после обстрела обстрела здание педагогического училища, также повреждены осколками дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов. Пострадали не менее 15 человек.

По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты уже осмотрели фрагменты, разбросанные в центре города.

Ранее сообщалось, что Хинштейн выдвинется в сторону обстрелянного Рыльска.

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