Водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску

Автомобилист снял последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области. Кадры опубликовали в соцсетях.

На них видно, что в результате атаки в городе начался сильный пожар. В частности, видно, что горят машины местных жителей.

«Это просто треш», — прокомментировал происходящее автор видео.

Отмечается, что в городе после обстрела обстрела здание педагогического училища, также повреждены осколками дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов. Пострадали не менее 15 человек.

По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты уже осмотрели фрагменты, разбросанные в центре города.

Ранее сообщалось, что Хинштейн выдвинется в сторону обстрелянного Рыльска.