Хинштейн выдвинется в сторону обстрелянного Рыльска

Хинштейн заявил, что в Рыльске окажут помощь жителям после обстрела

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и отправится в сторону обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Рыльска.

«Сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства. Алексей Дедов, его заместители», — сказал Хинштейн.

По его словам, на месте обстрела работают все оперативные и аварийные службы.

«Работает МЧС, вся необходимая помощь пострадавшим семьям будет оказана», — добавил он.

Днем в пятницу Вооруженные силы Украины обстреляли город Рыльск в Курской области. По предварительным данным, удары наносились реактивными системами залпового огня (РСЗО). Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища.

Ранее в Курской области разрушили Глушковский краеведческий музей.