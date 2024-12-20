В России возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в сообщении.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате обстрела ранения получили не менее 15 местных жителей. Повреждения получили несколько частных жилых домов, школа, пожарная часть, дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс. Более того, из-за ударов ВСУ загорелось здание педагогического училища. Погибли пять человек, а количество пострадавших достигло 26.

Telegram-канал Shot писал, что обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты осмотрели фрагменты ракет, разбросанные в центре города, и пришли к выводу, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали для атаки технику американского производства.

Ранее врио губернатора Курской области Хинштейн заявил о намерении выдвинуться в сторону обстрелянного Рыльска.