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В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Брянской областью
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Губернатор также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны России за успешное отражение налета украинских беспилотников.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Курской областью.

Утром в четверг, 19 декабря, стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника украинской армии.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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