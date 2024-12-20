В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Брянской областью

Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

Губернатор также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны России за успешное отражение налета украинских беспилотников.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Курской областью.

Утром в четверг, 19 декабря, стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника украинской армии.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.