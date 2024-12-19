Над Курской областью сбили два беспилотника

МО РФ: в небе над Курской областью уничтожены три украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«19 декабря около 18:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <…> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник применил дроны самолетного типа.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сработали в окрестностях Луганска. В районе Александровска сбили БПЛА.

Утром в четверг, 19 декабря, стало известно, что российские ПВО за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника украинской армии.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.