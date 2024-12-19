Средства ПВО за сутки сбили 154 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в районе села Макеевка, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам военного эксперта Андрея Марочко, командование ВСУ отправило в наступление три маневренные группы. Они планировали приблизиться к местам дислокации российских войск со стороны города Петровское и занять утраченные до этого территории, тем самым сократив межпозиционное пространство.

Ранее российские солдаты после паузы возобновили продвижение у сел Макеевка и Невское в ЛНР.