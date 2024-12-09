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В подполье заявили об ударе в Сумской области в районе ЖД станции

Лебедев заявил, что ВС РФ ударили в Сумской области в районе ЖД станции

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска ударили в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки украинскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар был нанесен в поселке Эсмань.

«Около двух десятков раз прилетало со ствольной артиллерии в район железнодорожной станции во время разгрузки боевиками «неизвестно чего»... Там и ВСУ, и пожарные, и «скорые», и какие-то грузовики. Словом, происходит какая-то неразбериха», — сказал Лебедев.

Он добавил, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.

Ночью координатор николаевского подполья заявлял, что Вооруженные силы России нанесли два удара в направлении Славянской тепловой электростанции в селе Николаевка Краматорского района. По его словам, в зданиях, расположенных на территории ТЭС, располагались украинские военнослужащие.

Ранее подполье заявило об ударах по ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях.

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