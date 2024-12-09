Вооруженные силы (ВС) России нанесли два удара в направлении Славянской тепловой электростанции (ТЭС) в селе Николаевка Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В направлении Славянской ТЭС было два удара. Один в 22:40, второй в 22:45», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что в зданиях, расположенных на территории ТЭС, располагались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам координатора подполья, их было примерно 50-70 человек.

6 декабря Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар в направлении аэродрома, расположенного в Борисполе. Координатор уточнил, что произошла «мощная детонация».

3 декабря подпольщик заявил, что в Ровненской области Украины по воинской части ВСУ, где, предварительно, находились наемники из Польши, нанесли удар. По предварительным данным, были атакованы подразделения танкистов.

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