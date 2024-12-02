Российские войска нанесли удары по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской, Черниговской и Винницкой областях. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в Сумской области поразили небольшое помещение, в котором складировали беспилотные летательные аппараты. Туда только что поступила новая партия беспилотников. В Черниговской области удары пришлись по скоплению украинских войск с техникой, недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины.

Лебедев отметил, что в Винницкой области прозвучал взрыв, украинские военные попали под удар в пригороде Винницы.

1 октября сообщалось, что российские военные нанесли удар по двум блиндажам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новоандреевка, которое находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее подполье сообщило об ударе по используемой ВСУ ж/д станции в Харьковской области.