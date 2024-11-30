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В ВСУ сообщили об угрозе отрезания одного из городов в ДНР

Боец ВСУ: российские военные создают угрозу отрезания Покровска с запада

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ продвигаются к югу от Покровска вдоль железной дороги, создавая угрозу отрезания города с запада. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной», пишет Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, российские войска начали двигаться к Украинке от населенного пункта Пушкино. Также бойцам ВС РФ осталось преодолеть три километра до трассы Покровск-Курахово.

«В направлении Желтого противник также продвинулся вглубь на запад и вышел к окрестностям Новопустынки. Таким образом, расширяется прорыв вдоль железной дороги на Покровск и создается угроза охвата с запада», — сказал «Мучной».

30 ноября глава спецштаба по вопросам Украины при немецком министерстве обороны Кристиан Фройдинг заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР). Генерал-майор считает, что к концу текущего года или в начале следующего российское войска возьмут под контроль населенный пункт.

До этого издание The New Voice of Ukraine писало, что потеря Красноармейска (украинское название Покровск), может нанести критический удар по экономике Украины, поскольку в городе находится единственная шахта в стране со стратегическим запасом необходимого для металлургии коксующегося угля. Там добывают ископаемое топливо редкой марки «К». По данным издания, Украина в 2023 году почти на 90% обеспечивала свои нужды углем, добывающимся именно в этой шахте, расположенной в поселке Удачное возле Покровска.

Ранее Рогов обвинил Зеленского в отказе спасти солдат ВСУ в Курахово.

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