Друг Паши Техника раскрыл детали транспортировки тела артиста в Россию

Сейчас оформляются документы для транспортировки тела рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) из Таиланда, когда они будут готовы, его перевезут в Москву. Об этом в интервью РИА Новости сообщил друг артиста Лука Сафронов-Затравкин.

«Как мы все организуем, так и будет. Я сейчас как раз-таки этим занимаюсь. Сейчас мы оформляем документы, с этим не так все просто. В ближайшие время, день-два, — и это все будет сделано», — заявил он.

Сафронов-Затравкин выразил надежду на то, что тело удастся перевезти раньше. Он добавил, что пытается максимально ускорить этот процесс. Друг артиста добавил, что о дате и месте прощания будет известно позже.

До этого сообщалось, что прощание с Техником пройдет в том же храме, где его крестили — в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, и через несколько часов умер.

Ранее менеджер забрал тело Паши Техника и показал последнее фото с ним.